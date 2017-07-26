Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: От редакции: Академическая семерка

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Завершившийся во вторник отбор кандидатов на пост президента Российской академии наук и изменение порядка его выборов отражает стремление власти усилить контроль за академией и неопределенность персональных приоритетов Кремля.

Во вторник и. о. президента РАН Валерий Козлов сообщил об окончании выдвижения кандидатов на пост, освободившийся после мартовской отставки Владимира Фортова. Запланированные на 26 сентября выборы проведут по новым правилам (причем соответствующие поправки в закон о РАН пока не подписаны): кандидатов должно утвердить правительство, глава РАН будет избран простым большинством (а не двумя третями голосов, как прежде), окончательное решение принимает президент – и если он не согласится с выбором академиков, то будут назначены новые выборы.