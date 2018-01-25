Мемы солидарности

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Вторую неделю в интернете продолжается флешмоб Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые записали пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction. Руководство вуза обвинило станцевавших в трусах и фуражках курсантов в том, что они «насмехаются над святым» и «глумятся над отраслью», и заявило, что им не место в авиации.

С тех пор ролики в поддержку курсантов появляются ежедневно – и не по одному в день. Один из последних записал новосибирский хоккейный клуб «Сибирь»: на глазах у полного зала болельщиков символ клуба Снеговик вместе с сотрудниками службы безопасности и клининга танцевали под Satisfaction. А до Снеговика – питерские пенсионерки в коммуналке, дальневосточные студенты-театралы в костюмах, конники, пловцы, курсанты академии МЧС, строители, медики, учащиеся сельхозакадемии, школьники, домохозяйки, ведущие шоу «Вечерний Ургант». В результате флешмоб Satisfaction Challenge назвали значимым событием российской жизни и в ток-шоу на «России 1», и в американском журнале New Yorker.

Очевидно, что флешмоб задел какие-то важные струны. Дело не только и не столько в обсуждении границ свободы самовыражения, в столкновении разных взглядов на дозволенное и уместное, которые, судя по разной степени откровенности танцев участников флешмоба, у них тоже различаются. Ключевое тут – солидарность, показавшая себя лучшим оружием против чиновничьей глупости и начальственного ханжества. Солидарность с преследуемыми – важный инструмент отстаивания свободы и противодействия репрессиям, сохранения и укрепления социальных связей в атомизированном обществе.

Акция в поддержку ульяновских курсантов, пожалуй, самая яркая и веселая, но далеко не единственная и не самая важная акция солидарности в сегодняшней России. Курсантам грозило отчисление, а журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, который уже пять месяцев находится под арестом в центре временного содержания для иностранцев в ожидании рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ, в случае депортации в Узбекистан, как утверждают его родные, коллеги и правозащитники, по ложному обвинению в сотрудничестве с террористами могут грозить пытки и даже смерть.

Акции солидарности с Али Ферузом проходят с августа, когда суд принял решение о его депортации. Его коллеги справедливо полагают, что чем дольше об этом деле будут помнить и чем громче о нем станут говорить, тем больше шансов на благоприятный исход. Поэтому на прошлой неделе в Театре.doc вновь читали дневники Феруза из центра временного содержания для иностранцев (в первый раз читка «Мой друг Али Феруз» в знак солидарности журналистов прошла в конце октября). А на антифашистском марше в память убитых в центре Москвы девять лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой несли в том числе и плакаты с требованием свободы для Али Феруза. В среду стало известно, что Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о его депортации в Узбекистан и постановил направить дело на новое рассмотрение.

Акции солидарности с карельским историком Юрием Дмитриевым – от петиций и видеороликов в его защиту до организованных поездок на суд в Петрозаводске – проходят с тех пор, как общество узнало о его аресте по обвинению в изготовлении детской порнографии, в которое не верит никто из хорошо знающих его людей. И если бы не общественный резонанс, то, возможно, и не было повторной экспертизы, признавшей фотографии не порнографическими. И не было бы решения об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Сегодня в солидарности и поддержке остро нуждается арестованный за хранение наркотиков руководитель грозненского «Мемориала» Оюб Титиев, который успел предупредить, что его возможные признательные показания будут означать только то, что даны они под пытками. «Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным, – говорится в обращении правления международного «Мемориала» к российской и международной общественности. – Единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, – это просить российскую и международную общественность следить за делом Титиева столь же пристально и реагировать на него столь же остро и заинтересованно, как это происходило в ходе дела Дмитриева».

Солидарность – один из немногих оставшихся в арсенале российского гражданского общества эффективных инструментов противостояния давлению сверху. Пользоваться им предстоит еще долго и много. Хорошо, что иногда – как в случае с танцами курсантов – это бывает еще и весело.

Автор - журналист