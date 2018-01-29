Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Как церкви жить в мире цифровых денег

Как церкви жить в мире цифровых денег

Экономист Максим Буев о наличных деньгах в церковном укладе
Максим Буев

Переход к обществу, в котором нет наличных денег, сейчас одна из самых интересных дискуссий среди экономистов. С одной стороны, обсуждения провоцирует появление криптовалют и изобретение блокчейна. С другой – неэффективность традиционной денежной политики в борьбе с последствиями финансового кризиса 2008 г. заставляет ученых размышлять о мире, в котором возможны отрицательные номинальные процентные ставки.

Если номинальные ставки отрицательны, это должно подталкивать экономических агентов снимать деньги с банковских депозитов, быстрее их тратить и тем самым подстегивать рост экономики. Однако при существовании наличной формы денег отрицательные ставки просто ведут к тому, что депозиты переводят в кэш и прячут под матрасом. Это наглядно демонстрирует пример Японии, где спрос на сейфы за последний год вырос на 20%.

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Комментарии  ()
rubinov
04:28 29.01.2018
Патриарху переход на электронные деньги должен быть выгоден - подчиненные не смогут утаивать деньги
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