Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Как церкви жить в мире цифровых денег

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Переход к обществу, в котором нет наличных денег, сейчас одна из самых интересных дискуссий среди экономистов. С одной стороны, обсуждения провоцирует появление криптовалют и изобретение блокчейна. С другой – неэффективность традиционной денежной политики в борьбе с последствиями финансового кризиса 2008 г. заставляет ученых размышлять о мире, в котором возможны отрицательные номинальные процентные ставки.

Если номинальные ставки отрицательны, это должно подталкивать экономических агентов снимать деньги с банковских депозитов, быстрее их тратить и тем самым подстегивать рост экономики. Однако при существовании наличной формы денег отрицательные ставки просто ведут к тому, что депозиты переводят в кэш и прячут под матрасом. Это наглядно демонстрирует пример Японии, где спрос на сейфы за последний год вырос на 20%.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}