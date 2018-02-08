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Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Есть ли управа на людей с арматурой

Есть ли управа на людей с арматурой

В России независимая от власти и неугодная ей деятельность — это рутинное мужество
Мария Эйсмонт

Прошло 10 дней с тех пор, как правозащитник из Санкт-Петербурга Динар Идрисов был жестоко избит неизвестными в подъезде во время «Забастовки избирателей». По словам Идрисова, его били молча, методично, по голове, преимущественно ногами. Он пытался защищаться, подставил руку – ее сломали. Нападавших остановили шаги спускавшихся сверху людей. Как написал потом Идрисов в Facebook, «не факт, что хотели убить, но ждали и били профессионально». И сделал вывод: «Моя осторожность дала осечку, став неосторожностью».

В стране, где власть дорожит своей репутацией, эти 10 дней были бы заполнены отчетами правоохранительных органов и местных чиновников о ходе поисков злоумышленников, но единственными новостями из Санкт-Петербурга за это время были сводки о состоянии здоровья правозащитника, к счастью улучшающемся. Идет ли расследование, каковы шансы на то, что нападавших найдут и накажут, можно только догадываться. По крайней мере до сих пор исполнители жестоких нападений на неугодных режиму людей, как правило, легко уходили от ответственности.

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