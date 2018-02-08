Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Есть ли управа на людей с арматурой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Прошло 10 дней с тех пор, как правозащитник из Санкт-Петербурга Динар Идрисов был жестоко избит неизвестными в подъезде во время «Забастовки избирателей». По словам Идрисова, его били молча, методично, по голове, преимущественно ногами. Он пытался защищаться, подставил руку – ее сломали. Нападавших остановили шаги спускавшихся сверху людей. Как написал потом Идрисов в Facebook, «не факт, что хотели убить, но ждали и били профессионально». И сделал вывод: «Моя осторожность дала осечку, став неосторожностью».

В стране, где власть дорожит своей репутацией, эти 10 дней были бы заполнены отчетами правоохранительных органов и местных чиновников о ходе поисков злоумышленников, но единственными новостями из Санкт-Петербурга за это время были сводки о состоянии здоровья правозащитника, к счастью улучшающемся. Идет ли расследование, каковы шансы на то, что нападавших найдут и накажут, можно только догадываться. По крайней мере до сих пор исполнители жестоких нападений на неугодных режиму людей, как правило, легко уходили от ответственности.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}