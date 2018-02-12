Протестантская этика Востока
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Две недели назад мне довелось побывать на торжественном вручении дипломов магистров одного британского вуза. Среди выпускников-экономистов была даже представительница Мекленбургского дома (одного из старейших дворянских родов Европы), но поражало не это. Добрая треть выпускников была из Азии, большинство из которых – китайцы. Выходцы из бывшего СССР составляли лишь около 3% от общего числа окончивших вуз.
В Великобритании похожая картина наблюдается и за пределами «академии» – например, на курсах повышения квалификации и развития карьеры. С 2012 г. я с группой бывших коллег по лондонскому Сити на базе лондонского Университетского колледжа организую регулярные интенсивы выходного дня по инвестиционному банкингу. Целевая аудитория – ученики старших классов британских школ и младших курсов бакалавриата. Будущие сейлзы, трейдеры и аналитики учатся применять финансовую теорию на практике. Из 150 человек в классе минимум 20% слушателей из Китая. Русских – единицы.
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