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Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Есть ли жизнь после Путина

Каким россияне хотели бы видеть преемника Путина

Политолог Андрей Колесников про нынешнюю роль Владимира Путина и его поддержку
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Андрей Колесников

Рамзан Кадыров, несколько забегая вперед, пожелал Владимиру Путину, чтобы он пожизненно управлял российским государством. «Солдат Путина» предложил очень точную формулу описания функционала национального лидера: «Не сверхчеловек, но супергерой». Точно так же интерпретировался в советское время образ Ленина: он такой «земной», но в то же время, как Чип и Дейл, всегда спешит на помощь, и не без успеха: «Разрубил березу на поленья / Он одним движением руки. / Мужики спросили: «Кто ты?» – / «Ленин». И остолбенели мужики».

Смысл выборов-2018 вовсе не в 2018 годе, а в 2024-м. Начнется ли транзит? Уйдет ли Путин или подастся в аятоллы всея Руси? А если уйдет, то кто его заменит и обеспечит ему спокойную старость? Каков коэффициент дожития системы Путина после потенциального ухода Путина?

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