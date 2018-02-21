Каким россияне хотели бы видеть преемника Путина
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Рамзан Кадыров, несколько забегая вперед, пожелал Владимиру Путину, чтобы он пожизненно управлял российским государством. «Солдат Путина» предложил очень точную формулу описания функционала национального лидера: «Не сверхчеловек, но супергерой». Точно так же интерпретировался в советское время образ Ленина: он такой «земной», но в то же время, как Чип и Дейл, всегда спешит на помощь, и не без успеха: «Разрубил березу на поленья / Он одним движением руки. / Мужики спросили: «Кто ты?» – / «Ленин». И остолбенели мужики».
Смысл выборов-2018 вовсе не в 2018 годе, а в 2024-м. Начнется ли транзит? Уйдет ли Путин или подастся в аятоллы всея Руси? А если уйдет, то кто его заменит и обеспечит ему спокойную старость? Каков коэффициент дожития системы Путина после потенциального ухода Путина?
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