Навстречу выборам 2018 мартобря

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Ход кампании Владимира Путина приобретает несколько истерический характер – до такой степени явно власти демонстрируют свое стремление любой ценой увеличить явку. Использование детского агитационного труда с констатациями «России нужен Путин» и эксплуатация родительского конформизма методом обустройства 18 марта «общегородского голосования родителей» – признак преждевременной фрустрации, как если бы речь шла о неизбежном поражении единственно верного кандидата или о том, что явка может оказаться ниже низшего предела.

Сначала выпустили Павла Грудинина для оживления пейзажа и интереса к монохромной картинке выборов, потом вдруг стали его же активно тушить политтехнологическими методами: испугались земляничной революции. То есть стали опасаться повторения истории с Алексеем Навальным, допущенным к выборам мэра Москвы в сентябре 2013 г. и набравшим в несколько раз больше голосов, чем ожидалось.

А вот для консервативно – во всех смыслах – настроенного избирателя существует убаюкивающая газета «Социалистическая индустрия» образца 1975 г., т. е. сайт кандидата Путина putin2018. Это стерильный статичный сайт, напоминающий одновременно презентационный портал компании, предоставляющей консалтинговые услуги широкого профиля, и «Алису в Стране Чудес». В том смысле, что здесь снижается то, что должно уменьшиться, – т. е. все плохое, и увеличивается все, что должно вырасти, – т. е. все хорошее.

Избирателю от лица кандидата Путина говорят: «Выпей меня!» – и все уменьшится, «Съешь меня!» – и все увеличится.

Застенчивая недоговоренность формул настолько лукавая, что кажется, будто сами буквы и цифры краснеют от смущения за свои маленькие стыдные хитрости: «Качественно улучшилась оснащенность медицинских учреждений» – при этом даются цифры за 2011–2013 гг.; «За 15 лет производство самолетов выросло в 10 раз» – при этом, например, предлагается считать колоссальным успехом увеличение доли производства российских самолетов на мировом рынке с 1,3% в 2014 г. до 2,3% в 2016-м. Это разве много? А нет ли случайно данных за 2017 год? А с 2000 по 2014 г. у нас президентом состоял мистер Икс, который был крайне неудачлив в развитии производства «стальных рук – крыльев», или все-таки все тот же Путин? «В 2014 г. страна впервые с 1991 г. вышла на естественный прирост населения». Ребята, при чем здесь Путин – никто вам про демографическую «елку» не рассказывал, т. е. в том числе и о неизбежном прекращении этого процесса? И что у нас с данными хотя бы за 2014–2015–2016 гг.?

Будущее не менее прекрасно. «400 комплексных проектов по благоустройству городов будут осуществлены к 2020 г.». Ага, если насильственное осчастливливание горожан пойдет по собянинскому пути, жди масштабных социальных протестов как раз во всех 400 точках. «Криптовалюты в России будут защищены законом». Вот это новость – майнерам будет где разгуляться! Но, оказывается, речь идет лишь о хорошо известной уклончивой фразе президента о потенциальной необходимости законодательного регулирования рынка криптовалют, к которому он сам относится с высокой степенью недоверия.

Цифры приблизительные. Оценки ошибочные. Это сайт президента или творчество стажеров, которым было поручено найти позитивные цифры, деликатно выражаясь, вырванные из контекста?

На официальном сайте кандидата есть крайне неубедительное прошлое, свидетельствующее о том, что 18 лет он почти ничего не делал, и совершенно прожектерское будущее, которое на финансовом языке называется «необеспеченным мандатом». Настоящего же – т. е. оценки, пусть даже не до конца честной, текущего положения дел и способов решения хотя бы сколько-нибудь реальных проблем – нет вообще.

Страна без настоящего. Кандидат без программы. Голосуй, как следует из билбордов, которыми увешана вся Москва, «2018 марта» и гоняй на поезде «Россия устремленная в будущее» без запятой после слова «Россия», причем по кольцевой линии метрополитена, в девичестве имени Кагановича, во втором браке – имени Ленина.

В общем, выборы действительно превращаются в безумное чаепитие из «Алисы» – с мартовским, что характерно, зайцем и часами, которые показывают число, а не час: надцатое мартобря.

Автор — директор программы Московского центра Карнеги