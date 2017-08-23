Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Политический дневник: Явка как интрига

Явка как интрига

Отсутствие конкуренции на региональных выборах сводит их суть к борьбе за явку
Федор Крашенинников

Предстоящие выборы глав ряда регионов могут стать впечатляющей демонстрацией противоречия между провозглашаемым единением населения и вертикали власти, увенчанной сверхпопулярным президентом, и реальным процентом принявших участие и поддержавших выбор президента граждан.

Фактическое возвращение к советским практикам организации выборного процесса с предсказуемым результатом и заранее известным победителем имеет очевидный изъян, с которым современная российская власть ничего не может поделать, – это отсутствие механизмов обеспечения участия большинства населения в электоральных процедурах. Между тем именно баснословный процент участия граждан во всех выборах – 99,9 – давал советской власти карт-бланш и позволял до середины 1980-х позиционировать себя как обладающую всенародной политической поддержкой.

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