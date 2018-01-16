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О том, что Кремль считает высокую явку избирателей на президентские выборы одной из главных задач, «Ведомостям» не раз говорили собеседники в администрации президента Денис Абрамов / Ведомости

Власти придумали новый способ повышения явки на выборы президента: 18 марта граждане проголосуют еще и за проекты благоустройства городов.

Во многих регионах в день выборов президента 18 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских территорий. Опросы будут проводиться в тех же зданиях (или рядом с ними), где находятся избирательные участки. Это способ повысить явку избирателей на выборы, поясняют собеседники «Ведомостей».

В чем суть программы

Голосование за лучшие проекты благоустройства проводится в рамках курируемого Минстроем приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно подготовленному министерством плану до 1 марта местные власти должны обеспечить разработку и публикацию в СМИ дизайн-проектов благоустройства, в течение 15 дней с ними ознакомятся граждане, а еще не позже чем через неделю должно пройти рейтинговое голосование. Таким образом, если проекты опубликуют 1 марта, то ближайшие выходные, когда люди смогут за них проголосовать, выпадают на 17–18 марта. Человек, близкий к администрации президента, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов, подтверждают, что в большинстве регионов такое голосование пройдет 18 марта.

Проект «Формирование комфортной городской среды», на который в 2017–2020 гг. планируется потратить 124,1 млрд руб. из федерального и региональных бюджетов, включает, в частности, благоустройство парков в городах с населением до 250 000 человек и благоустройство объектов городской среды, отобранных по результатам общественного обсуждения, говорится в паспорте проекта на сайте Минстроя. Глава министерства Михаил Мень ранее сообщал, что за первый год программы было благоустроено 19 500 дворов и 2500 общественных пространств.

Однако нормы о проведении голосования граждан по проектам благоустройства появились в этой программе лишь в конце 2017 г. и были утверждены постановлением правительства от 16 декабря. Этими изменениями было предусмотрено обязательное проведение рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018–2019 гг., пояснила «Ведомостям» пресс-служба Минстроя. В 2018 г., по ее информации, такое голосование планируется провести в 81 из 85 регионов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области). Дату и место голосования регионы определяют самостоятельно, но крайний срок для проведения опросов – 23 марта, подчеркивается в ответе пресс-службы Минстроя на запрос «Ведомостей».

В среду Владимир Путин встретится в Коломне с участниками Форума малых городов, одной из тем которого станет специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды. Проблема благоустройства территорий тоже будет обсуждаться, подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Да. Это и есть цель поездки». Вопрос о планах Минстроя совместить опрос о проектах благоустройства с выборами президента Песков переадресовал в министерство. «Избирательный штаб нашего кандидата ни малейшего отношения к этой инициативе не имеет», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов. О самой инициативе в штабе знают, но вопросы лучше задать ее авторам – Минстрою и местным властям, добавил он: «У нас это на повестке дня не стояло и не будет стоять».

О том, что политики и чиновники должны разговаривать с людьми и поддерживать их инициативы, особенно в вопросах благоустройства городов, сохранения их исторического облика и создания современной среды, Путин говорил в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 г. Он также призывал советоваться с людьми о том, какими они «хотят видеть свои улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки». Свои проекты по комфортной городской среде есть у «Единой России» и ОНФ.

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