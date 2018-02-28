Как перед выборами-2018 забыли про выборы-2012

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Спусковым крючком протестов 2011–2012 гг. стали многочисленные нарушения в ходе голосования на выборах Государственной думы, зафиксированные наблюдателями. Именно наблюдатели, своими глазами увидевшие истинное состояние избирательной системы в России, стали движущей силой тогдашней уличной активности. Наблюдатели пришли на участки не просто так – их появлению предшествовала весьма интенсивная кампания в интернете, которую власть почему-то не заметила вовремя или не смогла оценить ее масштаб.

Ошибки парламентской кампании 2011 г. были учтены на президентских выборах 2012 г., когда ни общий ход голосования, ни победа Путина, ни даже явка на участки не вызвали особых вопросов, несмотря на то что результат был предрешен. После президентских выборов протестная волна постепенно спала – требование честных выборов было выполнено, а то, что в их ходе победил Путин, вменялось в вину самим же оппозиционерам: ну а что же вы не поучаствовали или не проголосовали за другого кандидата?

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