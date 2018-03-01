Как бы тут оскорбиться
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Олимпийские игры в Корее закончились, и МОК уже поспешил восстановить членство Олимпийского комитета России. Можно подсчитывать медали вообще и золотые в частности, спорить, зачем керлингисту мельдоний, и даже дискутировать, что наши в отличие от американцев и канадцев привезли профессиональных хоккеистов. Но у Олимпиады есть и медийные итоги.
Прежде всего, бросается в глаза, что почти вся российская пресса с первого дня соревнований искала поводов оскорбиться. Еще до официального открытия Игр стали появляться новости о каких-то стычках, конфликтах и как бы потасовках в олимпийской деревне, по прочтении которых у среднего читателя должно было складываться ощущение атмосферы ненависти и разнузданной травли «олимпийских атлетов из России».
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}