Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Как бы тут оскорбиться

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Олимпийские игры в Корее закончились, и МОК уже поспешил восстановить членство Олимпийского комитета России. Можно подсчитывать медали вообще и золотые в частности, спорить, зачем керлингисту мельдоний, и даже дискутировать, что наши в отличие от американцев и канадцев привезли профессиональных хоккеистов. Но у Олимпиады есть и медийные итоги.

Прежде всего, бросается в глаза, что почти вся российская пресса с первого дня соревнований искала поводов оскорбиться. Еще до официального открытия Игр стали появляться новости о каких-то стычках, конфликтах и как бы потасовках в олимпийской деревне, по прочтении которых у среднего читателя должно было складываться ощущение атмосферы ненависти и разнузданной травли «олимпийских атлетов из России».

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