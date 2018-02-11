Стиль жизни / Спорт
Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: «Россияне выглядят хорошо»

Форма российских спортсменов оказалась самой модной в Пхенчхане

The Wall Street Journal назвала ее стиль острым, простым и чистым

Российские спортсмены на XXIII Зимних олимпийских играх соревнуются в атмосфере подозрений и обвинений (справедливых или нет) в использовании допинга - этот скандал начался после Сочи и длится до сих пор.

Я нахожусь в Пхенчхане и я здесь, чтобы сказать вам: россияне выглядят хорошо. Действительно хорошо.

Хотя формально россияне здесь не россияне. Наименование «Сборная России» под запретом, поэтому российских спортсменов, прошедших допинг-тесты и допущенных к участию, называют «Олимпийские атлеты из России» (Olympic Athlete from Russia, ОАR). Я думал, ОАR звучит грустно, так ведь? Поэтому я предполагал, что и наряды их будут столь же унылыми, как их бюрократическое название. И что у них на спине будет написано что-то в стиле фильма «Несносные медведи» - «Выпущен на поруки Путина».

Но потом я увидел спортсменов на церемонии открытия. Черт, ОАR! Вариант, предложенный российским брендом Zasport и Nike, одновременно и острый, простой и — какое бы еще слово подобрать? Чистый.

Это невероятный прорыв. Каждый спортивный фанат знает, что если дело касается спортивного дизайна - меньше всегда лучше. Меньше - это [форма New York] Yankees, [Boston] Celtics, Rod Laver [Adidas] и [дресс-код для теннисистов на] Wimbledon. Но больше - эй, еще три «Маргариты» - и в конечном итоге получается [форма] Jacksonville Jaguars.

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Комментарии  ()
karriere
22:04 11.02.2018
Автору статьи нравится форма, которая представляет не страну, а олимпийское движение? Это что, такой закамуфлированный призыв?
00
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