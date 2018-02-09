Стиль жизни / Спорт

Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Россияне вышли в нейтральной форме, американцы – в Ralph Lauren, колумбийцы – в пончо
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