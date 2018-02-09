Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Franck Fife / AP

На зимних Играх всегда присутствуют спортсмены из неочевидных стран, иногда такие делегации включают максимум по пять-десять человек. Соревноваться на равных с крупными спортивными державами они не могут, зато добавляют соревнованиям разнообразия. На церемонию открытия сборная Ямайки, состоящая из шести спортсменов, вышла танцуя - единственная из всех участников

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