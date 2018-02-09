Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
Россияне вышли в нейтральной форме, американцы – в Ralph Lauren, колумбийцы – в пончо
В Пхенчхане на стадионе PyeongChang Olympic прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Спортсмены из России вышли на церемонию под олимпийским флагом и в форме «олимпийских атлетов из России». Российская сборная - единственная, вышедшая без знаменосца: олимпийский флаг нес волонтер
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На церемонии открытия и на всех соревнованиях допущенные к участию российские спортсмены будут выступать в «нейтральной форме» - без символики (флага и герба) Российской Федерации
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На время Олимпиады спортсмены из Северной Кореи и Южной Кореи объединятся и будут выступать как участники из одной страны. На церемонии они прошли под специальным флагом с изображением контуров Корейского полуострова. Флаг несли южнокорейский бобслеист Юн Чжон Вон и хоккеистка сборной КНДР Чун Гум Хванг
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Самая большая команда на этой Олимпиаде - у сборной США. Первоначально в заявку США попали 242 спортсмена, после отстранения сборной России американцы получили квоты еще на 111 мест. Форму для церемонии открытия и закрытия для сборной США придумал американский дизайнер Ральф Лорен
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Олимпийскую форму сборной Франции часто называют самой стильной, ее много лет делает компания Lacoste
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Почти все участники церемонии открытия вышли на стадион в зимней одежде. Но спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа появился почти голым. Тауфатофуа - тхэквондист, который незадолго до Игр-2018 переквалифицировался в лыжника и отобрался за две недели до начала соревнований
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Спортсмены, представляющие Бермудские острова, тоже оделись по-летнему - в бермуды
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Дизайн парадной формы многих сборных, как правило, включает элементы национального костюма или другие узнаваемые аутентичные символы. Сборная Белоруссии вышла в шарфах с узнаваемым орнаментом
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Сборная Колумбии в пончо
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Сборная Канады, в отличие от многих, выбрала современный дизайн. Идею украсить куртки названием страны крупными буквами некоторые западные СМИ посчитали схожей со стилистикой российского дизайнера Гоши Рубчинского
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На зимних Играх всегда присутствуют спортсмены из неочевидных стран, иногда такие делегации включают максимум по пять-десять человек. Соревноваться на равных с крупными спортивными державами они не могут, зато добавляют соревнованиям разнообразия. На церемонию открытия сборная Ямайки, состоящая из шести спортсменов, вышла танцуя - единственная из всех участников
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