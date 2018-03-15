Скучные выборы на английском языке

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Накануне 18 марта, когда российские избиратели в четвертый раз за последние 18 лет получат на руки бюллетени для голосования за будущего президента России с именем Владимира Путина, западная, в первую очередь англосаксонская пресса решила объяснить своей аудитории, как на самом деле надо понимать выборы в России. Правда, стоит сразу сказать, что тема эта не то чтобы популярна у западной прессы и в англоязычном интернете в целом. По запросу Russian (российский) американская версия сервиса Google News предлагает elections (выборы) лишь девятыми в списке, что довольно красноречиво говорит об интересах пользователей. Куда популярнее «российские санкции», «российское расследование» (речь о вмешательстве в выборы президента США) и даже пресловутые «российские боты».

До этого о выборах в России англоязычные СМИ если и писали (пусть и коротко), то без особых уточнений и пояснений. За несколько же дней до голосования вышла целая серия разъясняющих материалов – один из них, в журнале Time, даже озаглавлен «Ваш самый полный гид по российским выборам» (впрочем, небольшой). Авторы гида кратко пересказывают внутреннюю драматургию кампании, помещая российские выборы (четвертые для Путина, напоминает издание) в глобальный контекст, напоминая, что буквально несколько дней назад в Китае было снято ограничение сроков пребывания лидера у власти, что фактически позволит председателю КПК Си Цзиньпину править пожизненно. «Выборы в России – это формальность, в этом нет никаких сомнений, – отмечают авторы гида, – забег одной лошади».

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