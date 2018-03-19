Что мы можем выбрать, когда у нас нет выбора
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Президентские выборы 2018 г. не дали возможность гражданам сделать выбор. Тем, кто хотел бы проголосовать против коррупции, против агрессивной политики на международной арене, против неограниченных расходов на армию и безопасность, против политики протекционизма и изоляционизма, против архаики в государственном управлении, – не за кого было голосовать. Кандидаты, которые могли бы стать реальной альтернативой, не были допущены, а судя по происходившему с наблюдателями, даже если бы они и были формально допущены, организация выборов делала их участие бессмысленным. Выборов не было.
Однако то, что выборов нет, вовсе не означает, что выбор нельзя сделать. Выбор происходит каждый день. И я вовсе не про экзистенциальные вопросы – уезжать или не уезжать, бороться с «режимом» или не бороться. Есть выборы, которые каждый человек делает каждый день. И, не исключено, эти каждодневные выборы важнее тех, на которых избирается президент.
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