Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Выбор каждый день

Что мы можем выбрать, когда у нас нет выбора

Когда нет возможности выбирать лидера, личные выборы становятся только важнее
Константин Сонин

Президентские выборы 2018 г. не дали возможность гражданам сделать выбор. Тем, кто хотел бы проголосовать против коррупции, против агрессивной политики на международной арене, против неограниченных расходов на армию и безопасность, против политики протекционизма и изоляционизма, против архаики в государственном управлении, – не за кого было голосовать. Кандидаты, которые могли бы стать реальной альтернативой, не были допущены, а судя по происходившему с наблюдателями, даже если бы они и были формально допущены, организация выборов делала их участие бессмысленным. Выборов не было.

Однако то, что выборов нет, вовсе не означает, что выбор нельзя сделать. Выбор происходит каждый день. И я вовсе не про экзистенциальные вопросы – уезжать или не уезжать, бороться с «режимом» или не бороться. Есть выборы, которые каждый человек делает каждый день. И, не исключено, эти каждодневные выборы важнее тех, на которых избирается президент.

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