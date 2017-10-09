Почему новый президент – это не страшно

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Группа деятелей культуры – актеры, музыканты, писатели выступают с обращениями по поводу того, что лидер оппозиции Алексей Навальный, находящийся сейчас под арестом, должен быть допущен до президентских выборов. В субботу десятки тысяч людей в городах по всей России вышли на улицы, чтобы потребовать того же самого. Со стороны может показаться, что граждане – это юный Давид, выходящий на битву с библейским гигантом Голиафом. Гражданское общество у нас слабое, на улицы выходят не миллионы, писателей с артистами никто не слушает, а на другой стороне – ОМОН с дубинками и водометами, множество спецслужб, правительство и судебная власть. Но на самом деле происходит нечто противоположное – Давид не вызывает Голиафа на смертельную битву. Давид пытается Голиафа успокоить, убедить в том, что не нужно нервничать.