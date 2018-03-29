Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Мы, они и универсальная трагедия
Трагедия по-английски
Что знает читатель западной прессы о пожаре в Кемерове
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Кемеровская трагедия, ужасная смерть в пожаре десятков людей, в том числе детей, к сожалению, не стала только лишь поводом для траура и скорби. В соцсетях и колонках на скорую руку публицисты анализируют и делают выводы обо всем на свете – от государственного устройства и национальной психологии до хитросплетений международных отношений и особенностей искажений в медиареальности.
Один из популярных сюжетов последних дней, который, кстати, объединил и прокремлевских, и оппозиционных авторов, вкратце описывается так: западные журналисты нарочно не уделили внимание трагедии в Кемерове, замолчали, замылили, пропустили, не поставили на первый экран, на передовицу.
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