Гарантированное сопереживание Барселоне

Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Медиа и реальность: Виды Каталонии

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Пожалуй, больше, чем истеричные крики про «фейк ньюс» или Telegram-каналы террористов, о состоянии медиа в 2017 г. может рассказать недавний референдум о независимости Каталонии.

Даже те, кто симпатизирует каталонцам, признают: к голосованию есть вопросы. Урны вытаскивали прямо на улицы, распечатать бюллетень мог любой желающий дома, а те, кто был против, просто не пошли. Логично, что Еврокомиссия поддержала Мадрид.