Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Безответственность власти и безответность граждан

Сколько стоит отрыв от реальности

Выборы с фальсификациями не создают правильных стимулов для политиков
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Константин Сонин

Когда я уже закончил первую версию этой колонки, стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, а президент Владимир Путин эту отставку принял. Отставка губернатора стала неизбежной по нескольким причинам. Во время пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли десятки людей – и в том числе по вине губернатора и его администрации. Это они вместе с региональными подразделениями федеральных ведомств проводили липовые проверки и выдавали разрешения на эксплуатацию пожароопасных помещений. После трагедии губернатор и его заместители продемонстрировали неприемлемую для руководителей бесчувственность, выступив с оскорбительными выпадами в адрес охваченных горем людей. Президент поступил правильно, приняв отставку Тулеева, и тем более правильно, если он сам потребовал этой отставки. Однако механизм, при котором пригодность губернатора определяется по итогам трагедии, слишком неэффективен и слишком дорого стоит.

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