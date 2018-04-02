Сколько стоит отрыв от реальности
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Когда я уже закончил первую версию этой колонки, стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, а президент Владимир Путин эту отставку принял. Отставка губернатора стала неизбежной по нескольким причинам. Во время пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли десятки людей – и в том числе по вине губернатора и его администрации. Это они вместе с региональными подразделениями федеральных ведомств проводили липовые проверки и выдавали разрешения на эксплуатацию пожароопасных помещений. После трагедии губернатор и его заместители продемонстрировали неприемлемую для руководителей бесчувственность, выступив с оскорбительными выпадами в адрес охваченных горем людей. Президент поступил правильно, приняв отставку Тулеева, и тем более правильно, если он сам потребовал этой отставки. Однако механизм, при котором пригодность губернатора определяется по итогам трагедии, слишком неэффективен и слишком дорого стоит.
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