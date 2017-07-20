Выборы губернаторов надо отменить
- Мария Железнова
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Муниципальный фильтр работает, и работает хорошо, редуцируя процесс выборов главы региона до волеизъявления Кремля.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, собиравшийся участвовать в выборах губернатора Свердловской области, где его соперником стал бы действующий глава региона Евгений Куйвашев, не смог набрать нужное количество подписей муниципальных депутатов и не может быть зарегистрирован кандидатом. В подвешенном состоянии еще один потенциальный участник осенних выборов, претендующий на пост главы Бурятии, коммунист Вячеслав Мархаев. Мархаеву удалось собрать необходимое число муниципальных подписей, но несколько из них поставили депутаты, ранее подписавшиеся за других кандидатов. В случае их сдачи обоими кандидатами они не будут засчитаны в пользу выдвижения коммуниста и тогда ему не хватит подписей для регистрации.
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