Евгений Ройзман не проходит фильтр в Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сможет стать кандидатом в свердловские губернаторы от «Яблока», признали партийцы А. Гордеев / Ведомости

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не набирает необходимого числа подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области, сказала председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. По ее словам, три дня назад Ройзману удалось собрать 45 подписей муниципальных депутатов, однако в остальных муниципалитетах, где ему нужно собрать подписи, они выбраны. По словам Слабуновой, во вторник на заседании бюро партии приняли заявление, что «муниципальный фильтр – инструмент унижения избирателей и манипуляции кандидатами». Они направят обращения в прокуратуру, чтобы там разобрались с нарушением закона об основных гарантиях, сказала Слабунова: «Мы не согласны с позицией ЦИК. Бюро выполняло полномочия конференции, в уставе партии записано, что это возможно, если полномочия руководящих органов регионального отделения приостановлены. К тому же свердловский избирком допустил Ройзмана к сбору подписей».

В среду председатель ЦИК Элла Памфилова призвала «Яблоко» провести повторное выдвижение кандидата в губернаторы Свердловской области, поскольку состоявшееся выдвижение Ройзмана противоречит избирательному законодательству и уставу партии. Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока», после того как это не сделала региональная конференция, поскольку руководитель свердловского отделения партии заявил, что слагает полномочия и выходит из партии.

Согласно закону о партиях в случае отсутствия регионального отделения (бюро «Яблока» приостановило полномочия его руководящих органов) кандидата может выдвинуть коллегиальный руководящий орган партии, но это касается лишь выборов в региональные парламенты и муниципальные органы. В среду член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил это. Памфилова призвала «Яблоко» принять срочные меры по исправлению недочетов. Еще две недели назад после консультаций партии был предложен «юридически безупречный вариант», подразумевавший перерегистрацию региональных отделений, но в «Яблоке» предпочли сделать вид, что ничего не происходит, сказала председатель ЦИК. По ее словам, у партии еще остается время до 21 июля, иначе у «Яблока» не будет оснований жаловаться на отказ в регистрации.

Партии последние годы привыкли работать в расслабленном режиме, говорит политолог Михаил Виноградов: «Если кандидат согласован, то его зарегистрируют, если нет, то найдут вещи, к которым можно придраться. Все это следствие низкого доверия участников выборов к формальным процедурам, поскольку политическая договоренность рассматривается как первичная. Уроком для «Яблока» эта ситуация не станет. «Казус Ройзмана» тут ничего не меняет – все равно это будет прочитываться как политическое решение».