Муниципальный фильтр не пропускает оппозицию

Мэр назвал муниципальный фильтр способом отсечения граждан от участия в выборах Евгений Разумный / Ведомости

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил во вторник о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Свердловской области. Он объяснил это нехваткой подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации на выборах. «Муниципальный фильтр непроходим. Я столкнулся с этим сам. Для действующего губернатора и всех «спойлеров» подписи были собраны за три дня, массированно, с вывозом нотариусов. Главы городов и округов приглашали к себе всех депутатов, и те отдавали свои подписи. На тот момент, когда я вышел на сбор подписей, их уже не оставалось математического числа до нужного уровня», – рассказал Ройзман на совместной пресс-конференции с основателем «Яблока» Григорием Явлинским (эта партия выдвинула Ройзмана в губернаторы). Мэр назвал муниципальный фильтр способом отсечения граждан от участия в выборах, подчеркнув, что главы всех муниципалитетов в области кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила назначаются и потому находятся в зависимости от губернатора. Ройзман также призвал своих сторонников бойкотировать выборы, которые он считает нелегитимными.

Явлинский поддержал идею бойкота там, где от выборов отсекают реальных политиков. По его мнению, муниципальный фильтр – это «способ политической коррупции» и пройти его можно, только если губернатор «дарит» подписи: «И вы знаете такой пример в Москве. Губернатор это может сделать, только если у него есть свои задачи – либо сговор, либо что-то еще». Теперь Ройзман и «Яблоко» будут решать, обращаться ли им в Конституционный суд, хотя «это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, – может быть, повезет», сказал Ройзман.

Григорий Явлинский Председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Такие выборы нечестные. Строго говоря, это узурпация власти. Это происходило на выборах в Госдуму. Это же происходит на выборах в регионах.

Ранее близкие к администрации президента собеседники говорили «Ведомостям», что проблемы с преодолением муниципального фильтра могут появиться также у коммуниста Вячеслава Мархаева в Бурятии и эсера Ирины Петеляевой в Карелии. Мархаев сумел собрать нужное число подписей и шансы на его регистрацию сохраняются, рассказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Но четыре подписи у Мархаева сдвоенные (т. е. депутат подписался сразу за двух кандидатов), знают коммунисты, и он будет зарегистрирован, только если его оппоненты, имеющие излишек подписей, решат не подавать в избирком именно эти автографы, поясняет Обухов. По его словам, коммунисты использовали все возможности, чтобы добиться участия Мархаева в выборах: лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о фильтре на встрече с президентом Владимиром Путиным, требование регистрации кандидата звучало и во время протестных акций в регионах. В зависимость от доброй воли региональных властей попал и кандидат в губернаторы Кировской области Сергей Мамаев, отметил Обухов: необходимые для его выдвижения подписи оказались заранее выбраны в трети районов.

Получить комментарии представителя эсеров во вторник не удалось, но ранее Петеляева говорила «Коммерсанту», что собрала нужное число подписей. Петеляева может оказаться единственным сильным оппозиционным кандидатом, который будет зарегистрирован на губернаторских выборах этой осенью, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Карелия – единственный регион, где можно ожидать условно конкурентной кампании, согласен политолог Виталий Иванов: «Из участников выборов [в Карелии], не считая врио губернатора Артура Парфенчикова, только Петеляева и известна. Так что повестка кампании может скатиться к противостоянию этих двух кандидатов. С учетом электорального потенциала Петеляевой под 20% возможно всякое – как минимум неубедительная победа врио губернатора». Мархаев зарегистрирован не будет, Мамаев может получить регистрацию, но в Кировской области он не имеет необходимого для успеха рейтинга, добавляет эксперт (более успешно Мамаев выступал в Марий Эл, заняв там в 2015 г. второе место на выборах главы республики).