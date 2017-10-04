Результат на выборах ничего не значит

Чем в этом смысле отличается президент от губернаторов?

Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Политический дневник: Выборы, отставки, опять выборы

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За полгода до президентских выборов положение дел в избирательной системе России приобретает особенно важное значение. Прошедшие в сентябре региональные голосования завершились рядом блистательных побед: все поддержанные президентом кандидаты получили от 60,58 до 89,19% голосов избирателей. Казалось бы, такие результаты должны свидетельствовать о высокой популярности власти и отличной работе всей политической системы – ведь только харизматичные, яркие и по-настоящему популярные политики могут получать столь высокие проценты на свободных выборах.

Но благостную картину омрачает череда отставок других руководителей регионов, начавшаяся вскоре. Характерно, что все досрочно покинувшие посты губернаторы тоже проходили через голосования и тоже получали впечатляющие результаты, причем многие из них избирались недавно, в 2013–2015 гг.