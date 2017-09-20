Рамки в пустоте

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На фоне непрекращающегося давления на российскую власть со стороны международного сообщества нельзя не заметить возникновение и развитие ряда факторов, осложняющих внутриполитическую ситуацию.

Первыми в хронологическом порядке проявили себя Рамзан Кадыров и все те, кто давит на федеральную власть под лозунгами исламской солидарности. Использовать или не использовать какой-либо фактор во внешней политике – такие решения всегда принимались в МИДе и лично президентом, и очевидно, что для разыгрывания исламской карты и в этот раз вовсе не обязательны были многотысячные демонстрации и челночная дипломатия Кадырова.

Во-вторых, нельзя не заметить выход в публичную сферу сил, использующих лозунги православного фундаментализма. Очевидно, что прежде всего это попытка определенных групп усилить свое влияние, навязать себя руководству страны в качестве партнеров. Но и тут нельзя не отметить: разворот внутренней и внешней политики России в сторону пресловутых «традиционных ценностей» произошел уже давно, и, как и в случае с исламскими лозунгами, ранее руководство страны не нуждалось в одобрении уже принятых решений какими-то радикальными силами и нет никаких разумных объяснений, зачем все это понадобилось сейчас.

В-третьих, наращивает давление Алексей Навальный, успешно гастролирующий по городам России с многотысячными митингами. Оценивая реакцию местных властей и сравнивая количество выходящих на эти акции людей с обычными для тех мест показателями уличной активности, надо признать, что согласие на легальное проведение протестных митингов вовсе не хитрая уловка власти, как намекают, а скорее вынужденная мера, позволяющая сохранить хорошую мину при плохой игре. Нет никаких сомнений, что если бы власть чувствовала себя уверенно и действительно считала сторонников Навального малочисленными маргиналами, ничто бы не помешало запрещать проведение митингов даже ценой полицейского насилия – в конце концов так ведь делали и это сходило с рук.

В-четвертых, это сбивающая с толку эпидемия лжеминирований, которая вообще непонятно чем и кому может быть выгодна, если говорить о центрах власти. Как сообщается, ущерб от нее уже превысил 300 млн руб. и пока нет никаких оснований полагать, что она заканчивается. Все существующие версии, объясняющие происходящее, так или иначе невыгодны руководству страны. Если это контролируемый процесс, то что он дает, кроме раздражения населения и волны слухов? Если же процесс неконтролируемый – то это тем более разрушительно для власти: кто может так безнаказанно и масштабно хулиганить под носом у обладающих широчайшими полномочиями специальных служб?

В-пятых, началось брожение умов в национальных автономиях вокруг взрывоопасной языковой темы, которая всегда остается одним из основных факторов для развития конфликтов. Перспективы и последствия актуализации «национального вопроса» пока трудно предсказать, но они в любом случае тревожные.

Несмотря на то что все перечисленные выше факторы разнонаправленны, объединяет их одно: во всех случаях, когда кто-то действует решительно или выходит за существовавшие до сих пор рамки, власть демонстрирует отсутствие внятной позиции на грани с беспомощностью. Можно предположить, что в будущем возникнут новые кризисные ситуации, но действенных механизмов их разрешения в рамках существующей системы не просматривается, так что давление на власть будет только расти.

Версия о том, что все эти ситуации создаются, чтобы Владимир Путин ближе к выборам увеличил активность, «навел порядок» и тем самым подтвердил свой статус безусловного лидера, имеет право на существование, но даже если принять ее за основную, нельзя не учитывать печальный опыт российской истории: провоцирование радикализма почти всегда приводило к потере контроля над ситуацией.

Если же отбросить конспирологию, то картина получается и вовсе тревожная: ситуация в стране постепенно выходит из-под контроля, и все новые и новые группы внутри элит или желающие стать элитами начинают задаваться роковым вопросом: а что, теперь и так можно?

Автор – политолог, Екатеринбург

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)