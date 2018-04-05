Мусорная весна

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«Смотрите, они знак поставили «Остановка запрещена», но видите, мы теперь на этой стороне машины паркуем, тут знака нет», – рассказывают люди, которые девятый день круглосуточно дежурят на подъезде к коломенскому полигону «Воловичи», не пропуская машины с чужим мусором. Эта готовность идти до конца, потому что «мы за правду», и одновременно острое желание делать все «по закону», ничего не нарушая, – характерная черта российских стихийных протестов последнего времени. Более недели назад жители Коломенского района вышли перегораживать дорогу московским мусоровозам, но даже тут старались не нарушить правила дорожного движения: десятки людей постоянно переходили дорогу по зебре, их было так много, что фактически они перекрыли движение автотранспорта.

Днем тут собирается до 500 человек, к ночи остается 2–3 десятка дежурных, они переминаются с ноги на ногу от холода и обсуждают новости. Раньше, рассказывают, люди тут грелись с помощью принесенных из домов небольших мангалов, которые стояли вдоль дороги, но потом мангалы сказали убрать – не положено. И тогда владелец одного из близлежащих домов открыл ворота, поставил мангал на внутренней территории своего дома и позвал всех желающих греться. В нескольких домах рядом с дорогой всегда готов горячий чай: «Мы узнали друг друга, увидели, сколько кругом хороших людей».