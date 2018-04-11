История России по крымскому летоисчислению

В 2014 г. в истории России начался новый этап, но ничто не говорит о том, что он будет длиться века

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В опубликованной на днях статье Владислав Суркова 2014 год предлагается считать едва ли не первым годом нового летоисчисления, началом многовекового периода «геополитического одиночества» обретшей себя после долгих метаний России. Излагаемые в статье мысли хоть и являются прежде всего личными убеждениями Суркова, но некоторым образом описывают и мировоззрение высшего слоя политической элиты России, к которому, безусловно, принадлежит автор, – и тем только интересны. Помимо прочего такой подход предполагает, что после 2014 г. ничего сопоставимого по важности с крымской историей не произошло и никогда не произойдет, т. е. Россия в 2014 г. как бы пережила «конец истории».

2014 год, несомненно, останется в истории как год самого запоминающегося свершения Владимира Путина. Присоединение Крыма к России изменило многое и внутри страны, и в мире, но главное – оно произошло легко, быстро и бескровно, принесло невероятный рост рейтинга президента на фоне консолидации вокруг него значительной части общества. И чем тревожнее ситуация весной 2018 г., тем дороже президенту и его окружению воспоминания о счастливом 2014-м. Статью Суркова можно понять как запоздалое фаустовское «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», как нежелание признавать неизбежность перемен и временность любых «навсегда».