Когда связисты важнее ракетчиков

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Главное то, что Путин своими многочисленными выступлениями стремится решить в принципе не разрешимую на нынешнем этапе задачу: убедить истеблишмент США в необходимости равноправного партнерства с Россией AP

«Счастье – это когда тебя понимают». Владимир Путин с начала своего самого первого президентства пытался добиться внимания и понимания западной аудитории. Он много времени проводил с иностранными собеседниками, включая тех, кто был существенно ниже его по рангу. Первый после Ленина лидер страны, свободно говоривший на иностранном языке, он активно развивал личную дипломатию. Путин произнес речь в германском бундестаге на немецком, активно общался с коллегами – Джорджем Бушем-младшим, Герхардом Шредером, Тони Блэром, Жаком Шираком, Сильвио Берлускони. Сейчас друзей в руководстве ведущих стран Запада у Путина меньше, но он продолжает принимать участников международного Валдайского клуба, регулярно выступает на Петербургском экономическом форуме, дает пространные интервью основным американским телеканалам. Мало кто из современных мировых лидеров проявил себя столь внешне открытым, иногда запредельно откровенным и раскованно-непосредственным в публичном общении, как Владимир Путин.

Но счастья в смысле понимания это не приносит. «Мы говорили – нас не слушали. Послушайте сейчас», – обратился российский президент к руководству США в недавнем послании Федеральному собранию и привел «последний довод королей» – иллюстрированный список новейших российских вооружений. Вряд ли, однако, Путина услышали и на этот раз. О российских военных программах американские специалисты в целом знают, но политическое руководство США не идет на серьезный разговор с Кремлем, а сама речь Путина была расценена как очередное доказательство его воинственности. Проблема не в неудачной артикуляции Путиным российских интересов и даже не в жесткой информационной кампании, развернутой западными СМИ лично против Путина еще 12–15 лет назад и с тех пор только набирающей обороты. Главное то, что Путин своими многочисленными выступлениями стремится решить в принципе не разрешимую на нынешнем этапе задачу: убедить американский истеблишмент в необходимости равноправного партнерства с Россией. Ведь, даже критикуя политику США и демонстрируя возросшую российскую военную мощь, Путин стремится принудить Америку к партнерству.

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