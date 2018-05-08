Последний срок премьера Медведева

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Интригу с премьером Владимир Путин на этот раз докрутил до последнего. До вчерашнего дня ни разу за эпоху Путина фамилия следующего премьера не была загадкой. Фамилии премьеров мы узнавали еще до выборов и инаугураций.

Что же означает эта пауза? Не только длительные размышления Путина, решившего провести смотр элитных групп. Новый премьерский срок будет радикально другим для Дмитрия Медведева. Прежде всего завершен его негласный контракт с Путиным. Было очевидно, что за добровольный уход с президентской позиции Путин дал Медведеву определенные карьерные гарантии – именно поэтому лично я всегда с иронией относился к прогнозам скорой и неизбежной отставки Медведева. Потому что Путин к своим словам относится довольно щепетильно. Но соглашение это почти наверняка закончилось в 2018 г. По этой причине Медведев так нервничал в конце 2017 – начале 2018 г.: гарантий продления полномочий у него не было. Путин хранил молчание, дав возможность конкурентам Медведева нанести по нему несколько чувствительных ударов, в том числе в публичном пространстве. Так что в последнюю путинскую каденцию Медведев вступает хромой уткой.