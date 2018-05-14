Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Расстанемся по-хорошему

Правительство на четыре с плюсом

С учетом обстоятельств экономический блок заслуживает хорошей оценки
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Константин Сонин

Еще неизвестно, как будет выглядеть новое правительство, но уже определено, что в нем не будет Игоря Шувалова, который в качестве первого вице-премьера отвечал за всю финансовую и экономическую политику последние годы. Шувалов занял эту должность, по объему ответственности вторую в стране, в мае 2008 г. и сохранил ее в 2012 г., когда лидер стал снова называться президентом. Если оценить эти 10 лет работы по пятибалльной шкале, сколько поставить?

Пожалуй, я поставлю четыре с плюсом, рискуя вызвать возмущение прогрессивной общественности. Средние темпы роста за 10 лет были меньше 1% в год – хорошая оценка за 10 лет стагнации? Масштабная национализация, включая провальную национализацию ТНК-ВР, увеличение госсектора, рост военных расходов, импортозамещение – определенно неправильный курс, которому правительство следовало все 10 лет. За это четыре с плюсом? Ответ состоит в том, что старший механик на корабле не выбирает курс и не держит в руках штурвал – он отвечает за то, что все системы корабля обеспечивают бесперебойный ход в направлении, заданном капитаном. Капитаном был премьер-президент Путин. Национализация, милитаризация, импортозамещение, принципиальные компоненты курса – это его выбор.

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Комментарии  ()
sm-2010
23:31 13.05.2018
Впечатляющий текст. в принципе, если заменить в нем Шувалова на Вальтера Функа и, соответственно, поменять еще пару фамилий, то К.И. Сонин стал бы автором интересного "вброса", так сказать.
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