Правительство на четыре с плюсом

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Еще неизвестно, как будет выглядеть новое правительство, но уже определено, что в нем не будет Игоря Шувалова, который в качестве первого вице-премьера отвечал за всю финансовую и экономическую политику последние годы. Шувалов занял эту должность, по объему ответственности вторую в стране, в мае 2008 г. и сохранил ее в 2012 г., когда лидер стал снова называться президентом. Если оценить эти 10 лет работы по пятибалльной шкале, сколько поставить?

Пожалуй, я поставлю четыре с плюсом, рискуя вызвать возмущение прогрессивной общественности. Средние темпы роста за 10 лет были меньше 1% в год – хорошая оценка за 10 лет стагнации? Масштабная национализация, включая провальную национализацию ТНК-ВР, увеличение госсектора, рост военных расходов, импортозамещение – определенно неправильный курс, которому правительство следовало все 10 лет. За это четыре с плюсом? Ответ состоит в том, что старший механик на корабле не выбирает курс и не держит в руках штурвал – он отвечает за то, что все системы корабля обеспечивают бесперебойный ход в направлении, заданном капитаном. Капитаном был премьер-президент Путин. Национализация, милитаризация, импортозамещение, принципиальные компоненты курса – это его выбор.