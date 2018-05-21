Зачем стране повышать самооценку
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Попытки власти объединить общество вокруг грандиозных событий – Дня Победы, Олимпиады, чемпионата мира по футболу – могут, наверное, кем-то восприниматься как пропаганда, демонстрация мягкой силы или в случае спортивных праздников даже как пир во время чумы. В таких попытках есть, однако, рациональное зерно.
Поведенческие экономисты давно заметили, что циклы экономического развития, периоды роста и спада экономик прямо зависят не только от фундаментальных факторов – например, цены на нефть или уровня инвестиций в основной капитал. Важную роль играет и степень уверенности общества в себе. Истории о былом величии, решительных прорывах и прекрасной новой эре в развитии подпитывают это психологическое состояние. Нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер описывали это явление в книге Spiritus Animalis.
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