Кому навредит закрытие Шанинки

Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Наука как излишество

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В четверг стало известно, что Рос­обрнадзор, государственный орган, контролирующий высшие учебные заведения, отозвал аккредитацию у одного из ведущих научных и образовательных центров в России в области социологии – Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). МВШСЭН 30 лет назад создал выдающийся социолог Теодор Шанин, это один из трех российских вузов, наряду с Высшей школой экономики и Европейским университетом в Петербурге, заметных на социологической карте мира.

С содержательной точки зрения ситуация абсурдная. У Рособрнадзора нет экспертов, способных оценить качество программ Шанинки. По-хорошему, это ее профессора должны оценивать компетентность специалистов и требований Рос­обрнадзора в области социологии. Тем не менее повторяется история с Европейским университетом, ведущим российским научным центром в области политических наук, вынужденным заморозить основные образовательные программы.