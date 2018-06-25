Кому навредит закрытие Шанинки
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В четверг стало известно, что Рособрнадзор, государственный орган, контролирующий высшие учебные заведения, отозвал аккредитацию у одного из ведущих научных и образовательных центров в России в области социологии – Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). МВШСЭН 30 лет назад создал выдающийся социолог Теодор Шанин, это один из трех российских вузов, наряду с Высшей школой экономики и Европейским университетом в Петербурге, заметных на социологической карте мира.
С содержательной точки зрения ситуация абсурдная. У Рособрнадзора нет экспертов, способных оценить качество программ Шанинки. По-хорошему, это ее профессора должны оценивать компетентность специалистов и требований Рособрнадзора в области социологии. Тем не менее повторяется история с Европейским университетом, ведущим российским научным центром в области политических наук, вынужденным заморозить основные образовательные программы.
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