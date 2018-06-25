Мнения / Аналитика / Ratio economica
Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Наука как излишество

Кому навредит закрытие Шанинки

Абсурдная бюрократическая логика препятствует развитию науки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Константин Сонин

В четверг стало известно, что Рос­обрнадзор, государственный орган, контролирующий высшие учебные заведения, отозвал аккредитацию у одного из ведущих научных и образовательных центров в России в области социологии – Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). МВШСЭН 30 лет назад создал выдающийся социолог Теодор Шанин, это один из трех российских вузов, наряду с Высшей школой экономики и Европейским университетом в Петербурге, заметных на социологической карте мира.

С содержательной точки зрения ситуация абсурдная. У Рособрнадзора нет экспертов, способных оценить качество программ Шанинки. По-хорошему, это ее профессора должны оценивать компетентность специалистов и требований Рос­обрнадзора в области социологии. Тем не менее повторяется история с Европейским университетом, ведущим российским научным центром в области политических наук, вынужденным заморозить основные образовательные программы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике