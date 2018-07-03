Откуда берутся чиновники

Назначения в органах исполнительной власти зачастую поражают крутизной переброски чиновников с одного места на другое. Замминистра отправляют в губернаторы, губернаторов, наоборот, в министры. Помощник президента по информационным технологиям становится полпредом. Премьер Чечни – советником главы государства по климату. Впрочем, если отбросить назначения по принципу «найти местечко для хорошего человека», картина будет уже не столь хаотичной. И даже вполне в духе западных практик, где очень часто людей перебрасывают с одного направления на совершенно другое. Логика такая: если есть лидерские качества и управленческие навыки, то все равно, чем управлять. Правда, здесь есть одна важная оговорка. Обычно госслужащие на Западе делятся на политических назначенцев и карьерных госслужащих. Первые имеют партийную окраску и занимают руководящие посты в случае прихода их партии к власти. Именно их и перебрасывают с места на место. И партия несет ответственность за качество их работы. Вторые же не привязаны к политическим изменениям и шагают по карьерной лестнице в зависимости от собственных профессиональных достижений. После выборов их не выгоняют. Но они обычно как раз и не меняют сферы своей деятельности.

У нас государственная служба в общем-то тоже стала профессией и карьерные чиновники существуют. Их готовят в университетских аудиториях и не только: практикуют веселые конкурсы, сбрасывают со скал и используют прочие креативные практики.

Но вот с политическими назначенцами все же есть проблемы, и понятно какие. Смены партий у власти пока не предвидится. Люди сначала получают «вкусную» должность, а потом уже вступают в основную партию – а не наоборот. Поэтому с функцией рекрутирования плоховато. Оппозиционные партии никаких реальных кадров тоже подготовить не могут (поэтому их жалостливые просьбы «ну дайте нам какое-нибудь министерство, жалко что ли!» постоянно отвергаются).

Функции партий начинают выполнять различные кланы, семьи, неформальные альянсы. Участие в них и может стать причиной появления на топ-должностях – и, соответственно, карьерного падения, если клан начнет проигрывать в аппаратных войнах.

Появилось и еще одно интересное явление – чиновники от корпораций. Вот, скажем, новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. На начальном этапе своей карьеры он работал на предприятиях, связанных с «Новатэком», потом стал главой района, где компания активно ведет свою деятельность. И в этом нет никакой тайны. Еще интереснее история его нового первого заместителя Дениса Храмова, который уже занимал эту должность, потом ушел в правление «Новатэка», а теперь вернулся. Вспомнилось, как в свое время вице-президента «Роснефти» Павла Федорова отправили в Минэнерго замминистра. А потом через «Норникель» вернули в «Роснефть».

Впрочем, берут же у нас корпорации на себя различные социальные задачи вроде финансирования спортивных команд или различных проектов. Пока партии слабоваты, можно и здесь подставить плечо.

Автор — генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности