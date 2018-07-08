Футбол — это больше не война

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В XXI в. футбольные матчи между национальными сборными перестали быть «сублимацией войны». 40–50 лет назад игры между англичанами и немцами вызывали сравнения с событиями Второй мировой. 30 лет назад победа голландцев над теми же немцами в полуфинале чемпионата Европы казалась кому-то реваншем за поражение в той войне. (Нейтральные Нидерланды были оккупированы Германией.) Этого больше нет. Отдельные высказывания, в которых футбольные результаты привязываются к военной истории, выглядят нелепо. Для подавляющего большинства тех, кто смотрит футбол, эти сравнения не просто неуместны – они не связаны с реальностью. Болея за наших, мы ждем не реванша за лето 1941 г., падение Севастополя, захват Москвы или Пскова, а просто победы над сильными сборными – Германии, Англии, Франции или Польши. Субботнее поражение от Хорватии в четвертьфинале не становится горче из-за каких-то посторонних, исторических аллюзий. Если после такой замечательной игры и есть горечь, то только от того, что победа – в честной и справедливой игре – была так близка.

В этом нет российской специфики – во всем мире матчи сборных перестали восприниматься как маленькие войны. Отчасти это связано с тем, что последняя большая война была очень давно – тех, кто ее помнит, уже совсем мало. Главные национальные вызовы сегодня не связаны с военными угрозами, а главные успехи – с военными победами. Отчасти новое восприятие связано с глобализацией мирового футбола. Как могут сохранять ненависть болельщики разных стран, если лучшие игроки их сборных выступают за одни и те же клубы? Сотни миллионов людей по всему миру связаны любовью к «Барселоне», «Реалу», «Интеру», «Баварии», «Челси». Неудивительно, что болельщики сборных-соперников вместе гуляли по улицам российских городов во время чемпионата мира и мирно сидели на трибунах – с одним и тем же пивом, «Кока-колой» и тульскими пряниками в руках.