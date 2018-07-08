Мнения / Аналитика / Ratio economica

Футбол — это больше не война

Спорт двадцать первого века сделал бессмысленной и ненужной ненависть к сопернику
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Константин Сонин

В XXI в. футбольные матчи между национальными сборными перестали быть «сублимацией войны». 40–50 лет назад игры между англичанами и немцами вызывали сравнения с событиями Второй мировой. 30 лет назад победа голландцев над теми же немцами в полуфинале чемпионата Европы казалась кому-то реваншем за поражение в той войне. (Нейтральные Нидерланды были оккупированы Германией.) Этого больше нет. Отдельные высказывания, в которых футбольные результаты привязываются к военной истории, выглядят нелепо. Для подавляющего большинства тех, кто смотрит футбол, эти сравнения не просто неуместны – они не связаны с реальностью. Болея за наших, мы ждем не реванша за лето 1941 г., падение Севастополя, захват Москвы или Пскова, а просто победы над сильными сборными – Германии, Англии, Франции или Польши. Субботнее поражение от Хорватии в четвертьфинале не становится горче из-за каких-то посторонних, исторических аллюзий. Если после такой замечательной игры и есть горечь, то только от того, что победа – в честной и справедливой игре – была так близка.

В этом нет российской специфики – во всем мире матчи сборных перестали восприниматься как маленькие войны. Отчасти это связано с тем, что последняя большая война была очень давно – тех, кто ее помнит, уже совсем мало. Главные национальные вызовы сегодня не связаны с военными угрозами, а главные успехи – с военными победами. Отчасти новое восприятие связано с глобализацией мирового футбола. Как могут сохранять ненависть болельщики разных стран, если лучшие игроки их сборных выступают за одни и те же клубы? Сотни миллионов людей по всему миру связаны любовью к «Барселоне», «Реалу», «Интеру», «Баварии», «Челси». Неудивительно, что болельщики сборных-соперников вместе гуляли по улицам российских городов во время чемпионата мира и мирно сидели на трибунах – с одним и тем же пивом, «Кока-колой» и тульскими пряниками в руках.

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Комментарии  ()
vsivayeva
19:39 08.07.2018
Полагаем, что это - личное мнение профессора, пример Германия-Нидерланды - крайне неудачен. Нельзя винить профессора за незнание азбучной истины для тех, сталкивается с немецким или голландским футболом. Обрисуем ее: именно поединки Германия-Нидерланды до сих пор несут нагрузку Второй мировой, именно с голландской стороны. В своих неудачах, а особенно в "катастрофе" 1974 года голландцы винят немцев, а не свое высокомерие. Выпоминают украденные во время оккупации велосипеды и несут всякую чепуху. Этим они пытаются сгладить свой позор капитуляции за 4 дня, исправную работу всех заводов на немецкий военный заказ в 1940-44гг (угадайте, на какой фронт шли эти заказы), и самый высокий процент выдачи еврейского населения в Европе. Послушные бургомистры сдали всех зарегистрированных евреев четко и без заминки. Все это теперь проговаоривается футбольными фанатами во время матчей. Так что старые баталии не утихают... Так что Россия была вполне в "тренде", из Америки этого не видать....
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