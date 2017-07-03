Спорт и счастье

Большая часть моих колонок в «Ведомостях» не связана с каким-то конкретным личным опытом. Когда я пишу о чем-то, то обычно опираюсь на «вторичные источники» – например, аналитические или статистические отчеты. Для обозревателя, пишущего об экономике и политике, это вполне естественно. Работа любого исследователя состоит в значительной степени в исключении личного опыта из процесса анализа. Наоборот, подозрение вызывают эксперты, скачущие с одного круглого стола в регионе на другой и считающие, что это помогает им в анализе происходящего.

И тем не менее я хочу сделать «большие» выводы из одного вечера в Казани, 24 июня. Я приехал туда, чтобы выступить на конференции, организованной РЭШ вместе с «Вышкой» и «хозяевами поля», Казанским федеральным университетом. Мероприятие было чисто академическим, но, поскольку темой была экономика спорта, участники вместе сходили на матч Кубка конфедераций Мексика – Россия. Чтобы к этому не возвращаться, скажу, что это был не лучший вечер в истории нашей сборной: мы проиграли и не вышли в следующий круг. Впрочем, я болею за нашу сборную очень давно – были поражения и более обидные (например, в 1986-м), и более незаслуженные (в 1990-м), и более скандальные (в 1993-м). Коротко говоря, мне нужно нечто большее, чем грубая ошибка вратаря, безответственное удаление ключевого игрока и вылет из турнира, чтобы перестать верить в сборную. Главное впечатление от вечера – о другом.

Я и так знал, что в Казани построен прекрасный современный стадион и то, что в России крупные спортивные мероприятия проводятся, пусть с напряжением немалых ресурсов, очень хорошо. Что меня удивило, это праздничная атмосфера. Десятки тысяч людей шли на футбол, радуясь этому. Было много людей из тех социальных групп, которые нечасто ходят смотреть футбол, – женщины, дети, богатые и обеспеченные – как раз те зрители, массовый приход которых, когда произойдет, сделает продажу билетов и абонементов важной частью доходов клубов.

Зритель, пришедший на такой матч, видит не только футбол. Он видит церемонию открытия, в которых на равных участвуют девочки-футболисты. Для девушки, сталкивающейся с дискриминацией у себя во дворе, школе или на работе, это важно. Зритель видит болельщиков из других стран и узнает, что различия могут быть большими, а ценности – общими. Зритель видит, что даже на матче сборных (самое «националистическое» мероприятие в футболе) есть место интернационализму. На матче в Казани в судейской бригаде были граждане Саудовской Аравии, Ирана и США – что может быть космополитичнее? И это все становится возможным не потому, что президент и правительство используют футбол для пропаганды этих ценностей. А потому, что крупные международные турниры сами по себе пропаганда толерантности, отсутствия дискриминации и общности разных культур. Академические исследования показывали, что спортивные мегамероприятия не приносят прямой выгоды там, где проводятся, но делают жителей заметно счастливее. И, мне кажется, не просто счастливее, но и вообще лучше.-

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»