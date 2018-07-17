Почему без идеологии проще договориться
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Изначально было ясно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет из серии «сам факт мероприятия гораздо важнее итогов». Противоречия наши настолько глубоки и драматичны, что за один день все разрулить не получится. Но если президенты сидят за одним столом, значит, они все же утомлены конфликтом и думают, как хотя бы зафиксировать дно в отношениях. Иначе зачем было тратить время.
Такой настрой Путина и Трампа может быть вызван непониманием того, как может выглядеть сценарий завершения конфликта через победу одной из сторон. Для США это мог быть досрочный уход Путина в отставку с возвращением Крыма в состав Украины. Но если и была у американцев надежда на «восстание элиты» в России, то она должна была давно рассеяться. Если условного Дерипаску наказать самыми жесткими санкциями, то он начнет думать не о революции, а о том, как бы за санкции получить от государства финансовую поддержку.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}