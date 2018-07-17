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Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Без идеологии проще

Почему без идеологии проще договориться

Сценарий выхода из конфликта США и России через победу одной из сторон невозможен — и это хорошо
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Константин Симонов

Изначально было ясно, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет из серии «сам факт мероприятия гораздо важнее итогов». Противоречия наши настолько глубоки и драматичны, что за один день все разрулить не получится. Но если президенты сидят за одним столом, значит, они все же утомлены конфликтом и думают, как хотя бы зафиксировать дно в отношениях. Иначе зачем было тратить время.

Такой настрой Путина и Трампа может быть вызван непониманием того, как может выглядеть сценарий завершения конфликта через победу одной из сторон. Для США это мог быть досрочный уход Путина в отставку с возвращением Крыма в состав Украины. Но если и была у американцев надежда на «восстание элиты» в России, то она должна была давно рассеяться. Если условного Дерипаску наказать самыми жесткими санкциями, то он начнет думать не о революции, а о том, как бы за санкции получить от государства финансовую поддержку.

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