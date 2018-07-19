Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Созерцание как политическая модель

Как созерцание стало политической моделью

Чемпионат мира привел к обнулению общественного и политического обсуждения
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Илья Клишин

Российские публицисты и блогеры сломали сто копий в дискуссиях о том, каким же оно будет – будущее после чемпионата мира. Кто-то писал, что нас ждет почти что прекрасная Россия будущего, уже открывшаяся миру хотя бы наполовину и залечившая часть своих воинственных неврозов в духе «осажденной крепости». Кто-то вспоминал уроки Сочинской олимпиады и тревожно предрекал, что, мол, вот теперь-то начнутся репрессии и закручивание гаек, а то и, гляди, что похуже. Итак, чемпионат закончился. Что мы имеем в сухом остатке?

А имеем мы поразительнейшее обнуление любого общественного и тем более политического обсуждения в современной России. Все эти прогнозы – как либеральные, так и консервативные – откровенно говоря, ничего не стоят, потому что их авторы не могут залезть в голову к одному человеку, который принимает решения (в лучшем случае – к 25).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике