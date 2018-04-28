Президент эпохи большого футбола
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Тут я столкнулся с неожиданностью. Мне всегда казалось, что я хорошо понимаю своих читателей – этой колонки, блога в ЖЖ, Facebook. И вдруг оказалось, что есть тема, которая меня с моими читателями разделяет. Моя позиция, если судить по комментариям и количеству лайков, разделяется ничтожным меньшинством тех, кто годами читает мои колонки.
Тема эта – чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в 11 российских городах. На который в России уже продано больше миллиона билетов, который привезет в страну лучших футболистов – тех самых, кого болельщик может увидеть живьем один раз за целую жизнь, – и сотни тысяч туристов со всего мира. Ради которого построены новые стадионы, дороги и аэропорты.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
***********, ********* **** **** ***, *** ******** ***** ********** *** *** ************ ****, *** *** ******. ***** **** ******* – * ******* ** ********* ** ******, ** ******* **** *. ********** * ******** ******* ********* (* ****** ****** ******: ****, *** ** ** *******) * *******, ********, **** ***** *******, ******** ************* ********. * * ********, *** ***** ********** ****, * ********** ******** ***** ******** ****** ******, ******* *** *****. * ***? *** ***** ** ********, *** ***** ********** **** – *** ***** ***** ******, * ** **** ******. ***** ********** ********** ********** ****** ***** ********* ****** ******, * * *******, ****** ***** ***** *** *******, ** ****** *** ****** ****** **? *** ********** ********, *** ***, *** ********** * ****** * ** *******, ********* ************ ******. ** **** ******** ******, ********** ******, ********, *******, ***********, ***** ********** «******** ******» ****** ******, *** ** ******* ********** ******** ** *****, ***** *****-** ******* ********* * ******.
***, ***-** ****** ***** ******* *** *******-******** * ***, ***** ******** * ******* ********* «**********»? ************ ********** ********** ******? * ** ** ***** ***** ******* *** ****** ********** ********** ** *. *** *** *********, ***** ********** *********** «****** ****** ***********»? ***** ****** ***** * ******** ******? ***** ************ ****** ****** ********** ********? ***** ******* ******* «****** *******»? ***** ****** ******** ***** *** ********** ******* *****? * ********** – ********* ********? ********** – «****** *******»? *** *** *** ****** ***********, ***** **** ******* ****** ** *******, * ****** ********* ************? (*********** ******: *** *** ***********, ***** ******* * ********** ****** ****** * ********* ********** ******?)
******* ********* – *** ***** **** ******* *** ****** ***, ******** *****, ** ***** ** ****** * ***** ******* **********. ** ****** ***** ********* * *****, ****** *** * ** ***** **** ******, ******, **********, *******, **********, *******, *********, * ** ********. ********* **** ** ******* ***** ********** ********, *, ***** ****, ********* *** ******* ******** *** ********, * ************* ******** *** *********.
***** — ********* ********** ************ * ** ***