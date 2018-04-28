Президент эпохи большого футбола

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Тут я столкнулся с неожиданностью. Мне всегда казалось, что я хорошо понимаю своих читателей – этой колонки, блога в ЖЖ, Facebook. И вдруг оказалось, что есть тема, которая меня с моими читателями разделяет. Моя позиция, если судить по комментариям и количеству лайков, разделяется ничтожным меньшинством тех, кто годами читает мои колонки.

Тема эта – чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в 11 российских городах. На который в России уже продано больше миллиона билетов, который привезет в страну лучших футболистов – тех самых, кого болельщик может увидеть живьем один раз за целую жизнь, – и сотни тысяч туристов со всего мира. Ради которого построены новые стадионы, дороги и аэропорты.