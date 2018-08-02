Почему на митинги против повышения пенсионного возраста вышли тысячи, а не миллионы
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На минувших выходных в Москве, Петербурге и других городах по всей России прошли долгожданные протесты против пенсионной реформы (фальстарт активистов Алексея Навального во время чемпионата мира не в счет). Прошли они в два этапа и даже для удобства были разнесены календарно: в субботу протестовала системная оппозиция, прежде всего коммунисты, а в воскресенье – оппозиция внесистемная: либертарианцы, Навальный и проч.
Долгожданными эти протесты можно назвать потому, что их в равной степени, кажется, ждали и власть, и оппозиция. Выйдут не выйдут – политический саспенс! И что мы имеем в итоге? Вышло не очень много: в Москве у КПРФ, по данным «Белого счетчика», около 12 000 человек (по подсчетам самой КПРФ, до 100 000), у их конкурентов по теме – примерно вдвое меньше, а в остальных городах – в коридоре 1000–2000 человек.
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