Ради кого началась торговая война

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками стала реальностью. В пятницу китайское правительство объявило о готовности ввести тарифы (от 5 до 25%) на американский экспорт стоимостью $60 млрд. Это было ответом на сообщение, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения тарифов (от 10 до 25%) на китайские товары стоимостью в $200 млрд. Симметрично ответить на такой удар китайское правительство не может – американский экспорт в Китай не так велик, поэтому решено ответить тарифами на тот же процент экспорта. (Поскольку импорт из США в Китай – примерно треть китайского импорта в США, получается $60 млрд и $200 млрд.) Кроме того, китайский центробанк позволил собственной валюте, юаню, упасть еще сильнее (с апреля курс снизился почти на 10%), чтобы помочь своим экспортерам.