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Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: Торговая война чувств

Ради кого началась торговая война

Повысив тарифы на китайские товары, Трамп порадовал своих избирателей
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Константин Сонин

Торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками стала реальностью. В пятницу китайское правительство объявило о готовности ввести тарифы (от 5 до 25%) на американский экспорт стоимостью $60 млрд. Это было ответом на сообщение, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения тарифов (от 10 до 25%) на китайские товары стоимостью в $200 млрд. Симметрично ответить на такой удар китайское правительство не может – американский экспорт в Китай не так велик, поэтому решено ответить тарифами на тот же процент экспорта. (Поскольку импорт из США в Китай – примерно треть китайского импорта в США, получается $60 млрд и $200 млрд.) Кроме того, китайский центробанк позволил собственной валюте, юаню, упасть еще сильнее (с апреля курс снизился почти на 10%), чтобы помочь своим экспортерам.

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