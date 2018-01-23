Как Дональд Трамп оказался обыкновенным республиканцем

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Год президентства Трампа прошел так, как и было предсказано. Насколько ошиблись обозреватели, предсказывая поражение Трампа на выборах в ноябре 2016 г., настолько же точными оказались прогнозы на первый год президентства после его избрания. Во внешней политике изменений фактически не произошло. Многолетняя традиция, согласно которой внешнеполитический курс США не зависит от того, какая партия контролирует исполнительную или законодательную власть, устояла. Несмотря на многократное повторение лозунга America First и критику предшественников из обеих партий, Трамп не изменил никаких стратегических приоритетов и увеличил присутствие американских войск в других странах. Обещания улучшить отношения с Россией не вылились ни в какие реальные изменения; собственная партия связала президенту руки, отобрав у него часть полномочий.

На внутреннем, куда более важном для любого американского президента фронте изменения тоже минимальные. Проведена налоговая реформа – аналогичная тем, которые проводили чуть ли не все президенты-республиканцы в последние 50 лет. Если бы президентом стал другой прошлогодний кандидат от той же партии – Джеб Буш, Джон Кейсик или кто другой, – результат был бы тем же самым. Те избиратели Трампа, чьи голоса решили судьбу выборов в 2016 г., – бедные белые жители небольших городов – не получили в результате реформы ничего.

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