Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Реформа за счет слабейших

Время перекройки жизненных планов

Пенсионная реформа нарушит жизнь миллионов семей
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Элла Панеях

Этим летом множество россиян пересматривают свои жизненные планы. Речь идет не только о поколении, попавшем под объявленную пенсионную реформу, и о главных ее жертвах – женщинах в социально уязвимом возрасте 53–54 года и мужчинах на пять лет старше, для которых время, оставшееся до пенсии, удваивается прямо сейчас, руша не отдаленные, а прямые и актуальные планы; и женщинах чуть моложе, тех, кому сейчас к 50, для которых пенсионный возраст вырастет на 6–8 лет. Речь о работодателях, готовивших пожилого сотрудника, а чаще сотрудницу на выход и, возможно, имеющих планы на это рабочее место. И о тех сотрудниках, для которых место планировалось, если речь идет о чем-то чуть большем, чем простая ручная или офисная работа. О молодых семьях, которые планировали потомство в расчете на помощь старшего поколения. О семьях, которые сейчас вынуждены выбирать между уходом пожилой невестки с работы и мизерной социальной (а не трудовой) пенсией намного позже и престарелой свекровью без присмотра, а то и в учреждении, где условия такие, что и врагу не пожелаешь. Ни для кого не секрет, что присмотр за родителями и помощь детям с внуками ложится на плечи почти исключительно женщин так называемого поколения бутерброда: этим печальным фактом, а не мифической дискриминацией мужчин объяснялся до сих пор ранний женский пенсионный возраст. С условиями, породившими эту необходимость, никто ничего делать не собирается: ни снимать бумажную удавку с частных детских садов и домов для престарелых, ни обеспечивать пристойные условия в государственных учреждениях призрения, ни приглушить официальную пропаганду патриархальных ценностей.

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