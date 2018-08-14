Как поменять Каспий на Балтику

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Решение вопроса о правовом статусе Каспия стало весьма значимым событием в мировой политике – все-таки тему эту муссировали более 25 лет, с тех пор как после крушения СССР вместо двух стран на Каспии образовалось сразу пять. Не секрет, что Россия долгое время блокировала решение этого вопроса по вполне прагматичным причинам. Ведь это давало возможность не допустить строительства газопровода из Туркмении в Азербайджан и далее через Турцию в Европу.

Теперь же ситуация изменилась – Россия фактически дала добро на строительство данного газопровода. Да еще в ситуации, когда только что торжественно был открыт газопровод TANAP, часть так называемого Южного газового коридора, задача которого – привести на юг Европы альтернативный российскому газ.