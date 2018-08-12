Прикаспийские страны подписали конвенцию о статусе Каспийского моря

Российская делегация на заседании глав государств — участников Пятого каспийского саммита Пресс-служба президента России

Лидеры стран «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан и Иран) подписали конвенцию о правовом статусе Каспия. Работа над этим документом велась с 1996 г. Подписанная сегодня конвенция является «конституцией» Каспийского моря, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Пятый каспийский саммит проходит в казахстанском Актау. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин.

Согласно конвенции, водная поверхность Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки. Документ устанавливает правила, по которым сторонами будут вестись судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке должен учитываться экологический фактор.

Кроме того, конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

Выступая на саммите, Путин отметил, что подписанная сегодня конвенция заменит советско-иранские договоренности 1921 и 1940 гг. «Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Вопрос о правовом статусе Каспийского моря актуализировался после распада СССР. Сложности при определении статуса Каспия были связаны, в частности, со спором о том, чем он является — озером или морем. От этого зависело, какими международными нормами права руководствоваться при разграничении его на участки. Спустя 22 года после начала переговоров стороны пришли к решению, что Каспий — это не озеро и не море, а то и другое одновременно.

Неурегулированность статуса Каспия была одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.