Каспийская флотилия переезжает в Дагестан

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Россия взялась за укрепление своей Каспийской флотилии с начала 2000-х гг., с тех пор в ее состав введены новые сторожевые корабли (фрегаты) «Татарстан» и «Дагестан», а также новые малые артиллерийские и ракетные корабли Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство обороны приняло решение перевести главную базу Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск, объявил в понедельник на селекторном совещании руководитель военного ведомства Сергей Шойгу. «Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье; будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», – сообщил министр обороны. По его словам, перевод флотилии станет «серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе».

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил «РИА Новости», что решение о передислокации «принято в рамках общего замысла, направленного на укрепление обороноспособности России». По его мнению, не все офицеры флотилии довольны переводом с насиженных мест традиционной дислокации, но «через 2–3 года все перетечет в нормальное русло». Адмирал также считает, что к переводу главной базы флотилии «надо отнестись с пониманием и офицерам флотилии, и должностным лицам в Дагестане, и военно-политическому руководству сопредельных государств».