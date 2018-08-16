Как при разводе защититься от уловок недобросовестного супруга
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Нередко перед разводом супруги идут на разные хитрости, чтобы лишить бывшего спутника или спутницу жизни причитающейся по закону части имущества, приобретенного в браке. Самый распространенный прием, как и при банкротстве, – фиктивный заем.
Вот типичный случай. Успешный бизнесмен перед разводом с законной женой сильно переживал, что половину нажитого нелегким многолетним трудом придется отдать супруге, поэтому обратился к юристам. Те посоветовали найти знакомого, который согласится задним числом подписать с ним договор займа на крупную сумму. Например, на покупку заграничной недвижимости. Муж так и сделал. После чего «кредитор» обратился в суд с иском о взыскании долга. В суде «должник» признал обязательство. Мол, деньги потратил на покупку семейной виллы в Марбелье. Суд о долге быстро закончился, а ответчик получил судебное решение, по которому должен «кредитору» солидную сумму – около 490 млн руб. А так как деньги якобы были потрачены на семейную недвижимость, то долг для супругов считается общим и при разводе должен делиться поровну.
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