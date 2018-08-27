Национализация элиты без национализации активов

Изъятие сверхдоходов у бизнеса — это не только требование дать денег государству, но и повод у него что-то попросить

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Интрига с предложениями Андрея Белоусова по изъятию девальвационной выручки у «крупняка» из ряда отраслей довольно любопытна. Можно было посчитать ее исключительно аппаратной историей. Белоусову прочили значимое место в кабмине по итогам весенних перестановок. Не сложилось – и вот теперь он пытается показать свою значимость. А ключевые фигуры финансово-макроэкономического блока демонстрируют ему, что справятся сами и что администрация президента экономическим штабом все же не является. Хотя в целом-то предложения Белоусова соответствуют тем задачам, которые поставил Владимир Путин перед правительством, – на первом месте там явно сбор денег везде, где это только возможно.

Но на самом деле идея Белоусова, и особенно итоговая форма ее воплощения, отражает и новые штрихи в экономической политике государства. Напомню, что было решено не фиксировать дополнительные обязательства капитанов бизнеса на бумаге – но они, в свою очередь, обещали добровольно финансировать некие прорывные инвестиционные проекты. Иными словами, давать деньги туда, куда им укажут.