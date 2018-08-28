Конец левого мифа

В звездный час для левого популизма не видно ни лидеров, способных повести за собой людей, ни людей, которые бы жаждали обрести таких лидеров

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Тезис о популярности в России левых идей так часто повторяется в отечественной публицистике, что его уже принято воспринимать чуть ли не как аксиому. Между тем никаких реальных доказательств тому, что в России существует или даже возможно мощное и влиятельное политическое движение левой ориентации, так и нет, и это тем более очевидно сейчас, в разгар борьбы вокруг повышения пенсионного возраста.

Сама по себе пенсионная тема – традиционно левая, и можно было бы ожидать, что борьба с инициативами правительства станет триумфом для всех политиков и партий, провозглашающих себя таковыми. Но ничего подобного не произошло: парламентские левые ограничились ритуальным негодованием в адрес правительства, а организованная ими протестная кампания оказалась вялой и малочисленной.