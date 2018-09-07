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Статья опубликована в № 4648 от 07.09.2018 под заголовком: Моральная жизнь эпохи позднего путинизма

Моральная жизнь эпохи позднего путинизма

Моральный выбор сегодня — не фигура речи из прошлого, но этическая грань проходит не по линии, отделяющей человека от государства
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Максим Трудолюбов

В советское время существовал суд партии, и он был легитимнее судебной власти. Инженера вызывали на партбюро завода, скрипача – на партбюро консерватории. Решения такого суда в зависимости от периода истории могли нести гибель – а могли только мелкие служебные неприятности.

В позднем СССР по мере ослабления страха перед партийной системой набирал силу неформальный суд равных, и он тоже был легитимнее официального. «Остракизм «своих» был более грозной силой, чем служебные неприятности», – говорят Петр Вайль и Александр Генис в книге «60-е. Мир советского человека». Когда обсуждают публичных людей, сотрудничающих с государством, – от Чулпан Хаматовой до Константина Богомолова, – то это отголоски того самого суда своих.

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