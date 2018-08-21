Между Прагой-1968 и Крымом-2014

Тех, кто одобряет ввод советских танков в Чехословакию, вдвое больше, чем тех, кто считает это неправильным

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Вспоминая 1968 г., чехи и словаки вспоминают величайший национальный подъем и свое величайшее национальное унижение. И вряд ли при этом задумываются, а был ли у них реальный шанс построить социализм с человеческим лицом. У них теперь капитализм с вполне человечной физиономией... Нам же про себя и задумываться нечего, нам яснее ясного показали, с каким лицом у нас только и может быть социализм. А потом с таким же оказался и наш капитализм. И тот и другой у нас с лицом не человеческим, а государственным.

Теперь у нас одни люди вспоминают о тех днях как о начавшейся эпохе нестерпимого стыда. Но для других это совсем другие уроки. Это, во-первых, опыт мастерски проведенной войсковой операции, (почти) бескровно решившей поставленную политическую задачу. Во-вторых, это добытое знание, что «они» ничего нам не сделают, что бы мы ни творили на пространстве, объявленном «своим». Успех с Прагой подсказал, что можно идти в Афган, потом в Грузию; он же был повторен с Крымом.