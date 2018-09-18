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Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Конец бархатного сезона

Как повышение пенсионного возраста вернуло россиян к старым проблемам

Индекс озабоченности проблемами — от социальной несправедливости до экологии — вырос до докрымского уровня
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Алексей Левинсон

Советская статистика любила брать для сравнения 1913 г. Нам сегодня тоже стоит вспомнить 13-й год, но нашего века – 2013 г. Тогда индекс озабоченности россиян 15 наиболее тревожащими проблемами общества достигал значения в 440 пунктов, а рейтинг Владимира Путина упал до своего минимума в 61%. Но потом оказалось, что это был год предкрымский, что рейтингу после того предстоит вырасти в 1,4 раза, а озабоченности всеми теми же проблемами – в той же степени снизиться.

Все помнят, как возникло особое состояние общества, которое стали назвать «крымской эйфорией»: Крым наш, и это так важно, что внутренние проблемы отступили. На жизнь люди стали смотреть менее пессимистично: стали меньше замечать «ухудшение состояния среды», меньше беспокоиться по поводу «роста наркомании» и др. Более того, повысилось почти в 1,7 раза одобрение правительства, в 1,5 раза реже стали говорить о «коррупции и взяточничестве», о «произволе чиновников». Претензии по поводу «платности, недоступности образования» сократились. Даже на «резкое расслоение на бедных и богатых, на несправедливое распределение доходов» стали смотреть полегче. К осени 2013 г. ощущение, что наша мораль и нравственность в кризисе, имела почти треть россиян. После крымской виктории это тягостное чувство у половины из них ушло.

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